Programma Oim per investitori italiani in Albania

AGI. – L’Agenzia delle Nazioni Unite Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni) lancia il programma “Connect Albania” per attrarre imprenditori e investitori italiani e albanesi ad investire in Albania attraverso l’intermediazione della Diaspora Albanese in Italia.

Il programma, con il finanziamento del ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in partenariato con il Governo albanese, si propone di attrarre investimenti per supportare lo sviluppo e la crescita dell’economia albanese, attraverso un innovativo meccanismo online che intende sostenere i membri della diaspora albanese a impegnarsi come agenti di sviluppo.

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma “Coinvolgimento della Diaspora Albanese nello sviluppo sociale ed economico dell’Albania” nonché in un contesto più ampio di allineamento del Paese agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).

