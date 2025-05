Proiezioni Comunali, a Genova Salis vince con il 54,1%. A Ravenna vince il centrosinistra tra il 57% e il 61%

di Simone D’Ambrosio e Cristiano Somaschini

GENOVA – Silvia Salis in netto vantaggio secondo la prima proiezione Opinio per Rai per le comunali a Genova, con copertura del campione al 6%. Silvia Salis sarebbe eletta sindaca al primo turno con il 54,1% delle preferenze, mentre Pietro Piciocchi si fermerebbe al 39,4%. Terzo posto per Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione al 2,8%.

A RAVENNA CENTROSINISTRA TRA 57% E 61%

Centrosinistra in netto vantaggio a Ravenna per le elezioni comunali, secondo il primo exit poll della Rai. Con la copertura del 100% del campione rilevato, sebbene in calo rispetto al primo, il secondo exit poll di Opinio Italia per la Rai dà Alessandro Barattoni in una forbice tra il 57% e il 61%. Nicola Grandi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna segue con una percentuale che oscilla tra il 24% e il 28%. Mentre Alvaro Ancisi, Lega, Lista per Ravenna e Popolo della famiglia, è dato tra il 5% e il 7%; e Veronica Verlicchi della Pigna tra il 3% e il 5%.Intanto arrivano anche i primi dati dello scrutinio: con quattro sezioni su 164, il candidato del centrosinistra Barattoni, sostenuto da sei liste, sfiora il 62,3%. Grandi è al 20,4%; Ancisi al 4,2%; Verlicchi al 7,3%. Per quanto riguarda gli altri candidati, Marisa Iannucci sostenuta da Ravenna in Comune, Rifondazione comunista, Pci e Potere al popolo sfiora il 3%; Maurizio Miserocchi di Ravenna al centro è al all’1,7%; Giovanni Morgese della Democrazia cristiana all’1,1%.

