AGI – La crisi sanitaria mondiale da Covid-19 si è riflessa pesantemente sulle esportazioni di merci italiane e sulla spesa degli stranieri presenti nel nostro Paese per turismo o per lavoro: nel 2020 si registrerà una caduta delle esportazioni di merci in volume di oltre il 15%; la spesa degli stranieri in Italia subirà un crollo di oltre il 54% e, pur parzialmente compensata da quella degli italiani che non si recheranno all’estero, produrrà un effetto negativo di 3 punti percentuali sulla crescita del PIL 2020. Tendenze che, comunque, segneranno un’inversione già dall’anno prossimo, la seconda in maniera più marcata della prima.

L'articolo Prometeia: nel 2020 crollano l'export e la spesa degli stranieri in Italia -15%, turismo estero -54%

