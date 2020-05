Bufera politica in Cile dopo la nomina di Macaregna Santelices, pronipote del generale Pinochet e sostenitrice della dittatura, alla guida del ministero per i Diritti delle donne e le Pari opportunità. Nell’occhio del ciclone il presidente di destra Sebastian Pinera, il potere del quale è in bilico dopo le recenti proteste socio-economiche di massa dei mesi scorsi, congelate a causa dell’epidemia di Covid-19. Al centro di critiche e contestazioni, oltre alla filiazione diretta tra il neoministro e l’ex dittatore in carica dal 1973 al 1990, una sua intervista del 2016 in cui Santelices elogiava i “lati positivi della dittatura”.

Una delle pagine più buie della storia del Paese,

L’articolo Pronipote di Pinochet ministra per i Diritti delle donne, bufera su Pinera proviene da Notiziedi.

