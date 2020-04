Ultime ore per mettere a punto la partita delle nomine nelle grandi partecipate pubbliche quotate in Borsa. Vale a dire Eni, Leonardo, Enel, Poste Italiane ed Enav. Per l’occasione si è aggiunta anche Mps, di cui il Tesoro controlla il 68%. Entro il 20 aprile il ministro Roberto Gualtieri dovrà presentare le candidature per i consigli d’amministrazione. La battaglia, come sempre in questi casi, è stata molto aspra e solamente l’emergere del coronavirus ha impedito che le spaccature arrivassero sulle prime pagine. Si sono confrontate due linee all’interno della maggioranza. Quella del Pd che voleva il congelamento di tutte le squadre almeno per un anno se non proprio per l’intero mandato: una continuità confortata anche al fatto che si tratta di manager nominati dai governi Renzi e Gentiloni.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Pronte le nomine nelle partecipate pubbliche proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento