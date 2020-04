L’Iran è pronto a “cooperare con l’Italia nella gestione della crisi” causata dal Covid-19 e torna a chiedere alla comunità internazionale di “non rispettare le sanzioni Usa” – che “stanno ostacolando persino l’acquisto di medicinali” per la lotta al nuovo coronavirus – e allo stesso tempo lancia un nuovo appello a Roma, affinché aderisca al sistema Instex, lanciato da Francia, Germania e Regno Unito (E3) e attraverso il quale è stata effettuata la prima transazione per esportare materiale sanitario all’Iran, nonostante le misure punitive reintrodotte dagli Usa dopo il loro ritiro dall’accordo sul nucleare (Jcpoa). A parlarne, in un’intervista scritta all’AGI,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Pronti a cooperare con l’Italia nella crisi del Covid-19”. Parla l’ambasciatore iraniano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento