Pronto il rimpatrio degli italiani, ma manca il via libera di Pechino 

Sale a 170 il numero dei morti per il coronavirus mentre si registra una impennata dei contagi con 1.700 nuovi casi, che si sommano ai circa 6.000 già accertati. Un tasso più alto di quello della Sars. Il numero delle vittime è salito a 170 a causa di 37 decessi nella provincia dell’Hubei, dove si è diffusa la malattia e uno nella provincia sud-occidentale di Sichuan.

Intanto tutto è pronto per la partenza dell’aereo che dovrà riportare una sessantina di italiani in patria da Wuhan, la città cinese epicentro dell’epidemia del coronavirus. Mancano però ancora “alcuni passaggi” per il via libera definitivo del governo di Pechino alla partenza dei connazionali,

