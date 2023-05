Pronto l’atlante per misurare lo sviluppo sostenibile (e la cooperazione)

ROMA – Si chiama Atlas for Development (A4D) e si propone come una piattaforma globale che consentirà ai cittadini di consultare in modo agevole gli indicatori sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) delle Nazioni Unite. Il progetto è stato presentato all’Università degli studi di Milano.

“DATI TEMPESTIVI E ACCESSIBILI A TUTTI”

Secondo l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), promotrice di Atlas for Development, è “di estrema rilevanza avere dati armonizzati, tempestivi e accessibili a tutti”. In una nota si legge: “A4D consentirà sia all’Agenzia che al pubblico di accedere a tutti i principali indicatori sugli Sdgs forniti da fonti internazionali, come la Banca mondiale, l’Organizzazione mondiale del commercio o l’Organizzazione internazionale del lavoro, e di confrontarli facilmente”. Aics sottolinea ancora: “Rispetto alle banche dati attualmente in uso A4D avrà il vantaggio di raccogliere, aggiornare e normalizzare con procedure totalmente automatiche migliaia di indicatori provenienti da fonti internazionali qualificate”.

COPERTURA GEOGRAFICA MONDIALE

Il progetto promette “una copertura geografica mondiale con diverse chiavi di aggregazione territoriale e geopolitica” per consentire di classificare gli indicatori secondo il quadro di riferimento dell’Agenda 2030.A presentare Atlas for Development sono stati Valerio Bini, docente dell’Università di Milano, Emilio Ciarlo, responsabile dei Rapporti istituzionali e della comunicazione di Aics, Adolfo Morrone, data manager di Aics, Angela Ferruzza, esperta di Istat, ed Elias Gerovasi, curatore di Info Cooperazione. L’appuntamento è stato ospitato dal Festival per lo sviluppo sostenibile, organizzato dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis).

