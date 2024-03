Con la voce usata in Sardegna, idea del comico Alessio Marzilli

Roma, 2 mar. (askanews) – Il comico Alessio Marzilli sfrutta la voce in falsetto usata della premier Giorgia Meloni durante un incontro della campagna elettorale in Sardegna per il candidato Truzzu e crea “il tour di stand up comedy di Giorgia Meloni”, rivelato a Propaganda Live su La7. Il tour “Giorgia Meloni Stand up politics”, ironizza Marzilli, sarà aperto da Matteo Salvini con il monologo “Gli elenchi”.