Le parti belligeranti in Libia hanno preparato a Ginevra una bozza di accordo per il cessate il fuoco in Libia. Lo ha reso noto l’Onu, da Ginevra, dove le parti hanno ripreso i negoziati per cercare di arrivare a una tregua delle armi.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Proposta bozza di accordo per la tregua in Libia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento