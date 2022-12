Proposta di matrimonio alla Fontana di Trevi: i Vigili aspettano il ‘sì’ per intervenire

ROMA – Una proposta di matrimonio nella Città eterna. E quale miglior sfondo se non la Fontana di Trevi? La coppia è stata per qualche minuto protagonista sotto lo sguardo dei passanti e soprattutto della Polizia di Roma Capitale. Il fidanzato, infatti, non si è limitato ad inginocchiarsi davanti alla sua futura sposa, ma aveva allestito anche un tappeto rosso con lucine e palloncini sulle scale del monumento. Gli agenti della Polizia municipale assistendo alla scena hanno prima iniziato a sbaraccare tutte le decorazioni che il futuro sposo aveva messo a corredo della proposta, ma poi hanno lasciato agli innamorati il loro momento indimenticabile.

Il video è stato condiviso su TikTok ed è diventato subito virale, sia per il gesto romantico sia per il fatto che i vigili non abbiano impedito e multato immediatamente i ragazzi. “Però le guardie sono state carine ad aspettare la proposta“, si legge sul social. “Anche i vigli si sono arresi”, gli fa eco un utente. “La proposta di matrimonio più onerosa di sempre”, “Ora si rivenderà l’anello per pagare la multa” scherzano alcuni utenti, facendo riferimento alla multa che i ragazzi avranno pagato per il gesto d’amore.

Secondo il regolamento di Roma Capitale è vietato fare un bagno in una delle fontane storiche di Roma o usarle in modo improprio (gettarvi oggetti, sversarvi liquidi o sostanze, immergervi animali, danneggiarle, salire, arrampicarsi, sdraiarsi su di esse ponendo in essere condotte non compatibili con la loro naturale destinazione). Tra le fontane oggetto del divieto figurano Fontana di Trevi, la Fontana dei Leoni a piazza del Popolo, la Barcaccia di piazza di Spagna, il ‘Fontanone’ del Gianicolo e molte altre.

