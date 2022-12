Prosegue alla Casa di Goethe a Roma “Viaggio in Italia XXI”

A cura di Ludovico Pratesi, apertura regolare l’8 dicembre

Roma, 6 dic. (askanews) – Prosegue al Museo Casa di Goethe a Roma fino al 9 aprile 2023 la mostra “Viaggio in Italia XXI – Lo sguardo sull’altro” a cura di Ludovico Pratesi. L’8 dicembre e venerdì 6 gennaio l’apertura sarà regolare (dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17.30), mentre per le festività natalizie (24, 25, 26, 31 dicembre e domenica 1 gennaio) il museo resterà chiuso.

“Viaggio in Italia XXI – Lo sguardo sull’altro” si configura come una sorta di viaggio fra le opere di otto artisti appartenenti a diverse generazioni, accomunati dal lavoro tra l’Italia e la Germania: Francesco Arena, Guido Casaretto, Johanna Diehl, Esra Ersen, Silvia Giambrone, Benedikt Hipp, Christian Jankowski, Alessandro Piangiamore indagano il presente dei viaggi in Italia, così fortemente cambiati negli intenti e nel carattere rispetto al Grand Tour dei tempi di Goethe.

La mostra è realizzata con il sostegno dell’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo. Il costo del biglietto è di 6 euro intero e 5 ridotto, gratuito per i bambini fino a 10 anni. Tutte le domeniche alle 11.00 e alle 16 il biglietto d’ingresso comprende la visita guidata in lingua italiana. Il museo di via del Corso 18 è invece chiuso tutti i lunedì.

