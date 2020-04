Prosegue il progetto di “Didattica a Distanza” alla scuola Luigi Vanvitelli di Napoli

NAPOLI – Prosegue il progetto di “Didattica a Distanza” promosso dalla scuola Luigi Vanvitelli di Napoli, coordinata dalla dirigente scolastica Ida Francioni, che è partito subito dopo la sospensione delle attività causata dall’emergenza del nuovo coronavirus.

L’iniziativa coinvolge oltre mille alunni dell’istituto di età compresa tra i 3 e i 10 anni e le attività didattiche sono giornaliere e sottoposte a feedback da parte dei docenti.

La verifica della programmazione è settimanale e allo stato non si sono registrate interruzioni.

La maggioranza delle famiglie riesce a sostenere i bambini nello svolgimento delle attività a distanza, dal momento che gli studenti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia, non sono completamente autonomi nella gestione degli strumenti tecnologici per uso non ludico.

L’istituto ha anche selezionato 15 alunni sprovvisti di sussidi tecnologici ed ha concesso, in comodato d’uso, pc portatili e tablet.

I genitori partecipano all’esperienza e continuamente manifestano apprezzamenti per il lavoro degli insegnanti, costantemente impegnati a migliorare le proposte didattiche anche utilizzando differenti strumenti e piattaforme digitali, sempre rapportate alle esigenze e alle capacità dei bambini, valutando anche l’impegno delle famiglie, impegnate nello svolgimento di smart working, e con più figli impegnati nella didattica a distanza.

In definitiva i risultati sin qui ottenuti sono estremamente positivi, sia dal punto di vista relazionale nel sostegno ai minori, che dal punto di vista strettamente curricolare, nel garantire il diritto allo studio.

“Solo uniti si vince”, è, anche nel caso del progetto di Didattica a Distanza, la direzione verso cui, insieme una grande comunità educante deve indirizzare le proprie scelte, consolidando quell’alleanza educativa che non può esser fatta venir meno mai, emergenza a parte!

Prosegue, progetto, “Didattica a Distanza”, scuola, Luigi Vanvitelli, Napoli, smart working, tablet, pc, ida francioni, napoli, coronavirus,

L’articolo Prosegue il progetto di “Didattica a Distanza” alla scuola Luigi Vanvitelli di Napoli proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento