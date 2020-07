PROSIT, l’app che tiene traccia della salute mentale studiando l’utilizzo del telefono

I ricercatori della Dalhousie University in Canada hanno sviluppato un’app per smartphone che tiene traccia della salute mentale di una persona in base a come usano il telefono, riferisce CBC. La speranza è che, tenendo d’occhio i pazienti al di fuori dell’orario di lavoro, l’app possa aiutare i medici a personalizzare le opzioni di trattamento per loro.

Si chiama PROSIT, e i test sono iniziati ufficialmente a Febbraio. Circa 300 persone stanno attualmente utilizzando l’app,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo PROSIT, l’app che tiene traccia della salute mentale studiando l’utilizzo del telefono proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento