protesta-a-los-angeles-contro-rimozione-conduttore-abc-jimmy-kimmel

L’emittente lo ha rimosso per i suoi commenti sull’omicidio Kirk
Los Angeles, 19 set. (askanews) – I manifestanti si sono radunati fuori dallo studio “Jimmy Kimmel Live!” su Hollywood Boulevard a Los Angeles per esprimere solidarietà al noto conduttore Jimmy Kimmel, dopo che l’emittente ABC lo ha rimosso dalle trasmissioni in seguito alle critiche riguardanti i commenti fatti in diretta sulla morte dell’attivista conservatore Charlie Kirk. Sui cartelli “Vergogna Abc” o “Combatti per la libertà d’espressione”.