Diverse centinaia di persone si sono riunite in piazza a Reggio Calabria per manifestare contro la decisione di inserire la Calabria tra le zone rosse, così come previsto nell’ultimo Dpcm. Ferito un carabiniere, colpito da una pietra.

ym/pc/Red

L’articolo Protesta a Reggio Calabria contro Zona Rossa, ferito un carabiniere proviene da Notiziedi.

