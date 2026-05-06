mercoledì, 6 Maggio , 26

Champions League, oggi Bayern Monaco-Psg – Diretta

(Adnkronos) - Torna la Champions League, con la...

Inchiesta arbitri, le ‘pretese’ dei club nelle intercettazioni di Rocchi

(Adnkronos) - Domande, affermazioni, ma anche 'pretese' dei...

Liris (Fdi): “Rendere il Ssn realmente accessibile a tutti”

(Adnkronos) - “È fondamentale rimettere al centro il...

Corazza (Apiafco): “Associazioni ai tavoli dove si prendono decisioni su cure”

(Adnkronos) - “I pazienti vanno prima di tutto...
HomeVideo NewsProtesta cinema, De Angelis: "Sono con loro, mi spezza il cuore"
protesta-cinema,-de-angelis:-“sono-con-loro,-mi-spezza-il-cuore”
Protesta cinema, De Angelis: “Sono con loro, mi spezza il cuore”
Video News

Protesta cinema, De Angelis: “Sono con loro, mi spezza il cuore”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Sostegno dell’attrice sul red carpet dei David: sono la mia famiglia

Roma, 6 mag. (askanews) – Matilda De Angelis, candidata come miglior attrice non protagonista per “Fuori”, ha parlato sul red carpet dei 71esimi David di Donatello, agli Studi di Cinecittà. L’attrice ha espresso sostegno alla protesta dei lavoratori del cinema, dicendo di voler portare la propria voce e solidarietà a persone con cui ha lavorato per mesi e che considera “famiglia”.”Sono con loro. Sono con loro. Umanamente io arrivo alla fine di un processo che inizia molto molto prima di me, quindi sarei ipocrita nel dire che ho la possibilità di cambiare le cose attivamente. Posso portare la mia voce, posso portare il mio sostegno, posso portare la mia solidarietà, ma c’è qualcuno che si deve prendere la responsabilità e purtroppo la responsabilità non è mia in questo momento, quindi ovviamente ovviamente li supporto, ovviamente li sostengo, ovviamente mi spezza il cuore. Sono persone con con le quali ho lavorato e per mesi e mesi e mesi persone che diventano la mia famiglia a un certo punto, quindi è la mia famiglia che è in difficoltà in questo momento”.

Previous article
David, Geghi: “Ho saputo della candidatura che ero a casa in pigiama”

POST RECENTI

Video News

David, Geghi: “Ho saputo della candidatura che ero a casa in pigiama”

Candidato per film "40 Secondi", impegno civile prima che artisticoRoma, 6 mag. (askanews) - "È sempre una bellissima miscela tra la fortuna e un po'...
Video News

Cacciamani: Cinecittà inaugura il Teatro 23 e guarda ai 90 anni

L'AD: "Nei viali stanno camminando molte star"Roma, 6 mag. (askanews) - I David di Donatello compiono 71 anni, Cinecittà si prepara ai 90 e intanto...
Video News

Bruno Bozzetto: Mi fa piacere il David, qui sono nel mondo del cinema

Il celebre disegnatore sul red carpet della 71esima cerimonia DavidRoma, 6 mag. (askanews) - "Sempre bello, sempre emozionante. È una cosa che mi fa molto...
Video News

Mattarella a Gemona ricorda il sisma del 76: fu il Friuli a prevalere

Il capo dello Stato: Qui le radici della resilienza dopo il terremotoGemona del Friuli (Ud), 6 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.