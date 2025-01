Proteste a Tel Aviv: “vogliamo tutti gli ostaggi liberi”

Bloccata autostrada, usati fumogeni: “non ci fidiamo di Netanyahu”

Tel Aviv 24 gen. (askanews) – Una manifestazione per la richiesta di liberazione di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas ha bloccato un’autostrada a Tel Aviv. I dimostranti israeliani hanno acceso lacrimogeni e falò. Domenica, altri 4 ostaggi tutte donne, probabilmente soldate, saranno consegnate alla Croce Rossa. Ma Zahiro Shahar Mor, parente di un ostaggio, dice “purtroppo ci sono estremisti da ambo i lati ,incluso il premier Netanyahu e i suoi accoliti che cercheranno di sabotare l’accordo, è già successo molte volte.Questo è un appello disperato, l’ultima possibilità, non ce ne sarà un’altra, abbiamo già aspettato 12 mesi per questo accordo, l’accordo deve funzionare per tutti gli ostaggi e non può essere a fasi, non si possono lasciare lì 64 persone e tirarne fuori 33 o quante sono, tutti i 96 devono tornare”.Noi, dice Ifat Kaderon, cugina dell’ostaggio Ofer Kaderon, “temiamo sopratutto che Netanyahu e i suoi partner di coalizione, soprattutto il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, siano già al lavoro per sabotare l’accordo futuro. Non possiamo permetterlo, continueremo a lottare e non avremo pace finché tutti gli ostaggi non saranno tornati”.