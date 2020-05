Proteste contro il lockdown in mezza Europa

Sabato di proteste in mezza Europa contro le restrizioni anti-pandemia. A Londra la polizia ha arrestato 13 persone a Hyde Park, dove decine di manifestanti si sono scontrati con gli agenti mentre contestavano il lockdown. In Svizzera, la polizia ha disperso i manifestanti che si erano radunati vicino al quartier generale del governo a Berna. Nella Confederazione l’epidemia di Covid-19 ha ucciso più di 1.600 persone e ogni assembramento, anche spontaneo, di più di cinque persone è vietato. Ma dall’inizio di maggio, gli appelli a manifestare si sono moltiplicati, come avvenuto in altri Paesi.

E oggi si sono tenute manifestazioni in diverse città elvetiche.

