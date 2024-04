Proteste contro la Nato, a Napoli momenti tensione tra polizia e manifestanti

In occasione concerto al teatro San Carlo per 75 anni Alleanza

Napoli, 8 apr. (askanews) – A Napoli momenti di tensione tra la polizia e un gruppo di attivisti che ha manifestato in via Toledo contro il concerto per i 75 anni della fondazione della Nato nel teatro San Carlo. Un cordone delle forze dell’ordine ha fermato i manifestanti all’ingresso di piazza Trieste e Trento. Gli agenti, in assetto anti sommossa, hanno bloccato i giovani anche con l’uso di manganelli. Aria irrespirabile anche per l’accensione di fumogeni.

“Almeno otto feriti, di cui due colpiti al volto e alla testa”. E’ quanto denunciano gli attivisti dei centri sociali di Napoli che nel pomeriggio hanno manifestato in via Toledo contro il concerto celebrativo dei 75 anni della fondazionale della Nato al teatro San Carlo.

“Ancora una volta – si legge in una nota – violenza e repressione in risposta a coloro che si mobilitano contro la guerra. In occasione del 75° anniversario dalla fondazione della Nato e

delle celebrazioni previste per le 18 al Teatro San Carlo vanno avanti da giorni prescrizioni e intimidazioni atte a limitare gli spazi democratici del dissenso di coloro che si mobilitano contro

la guerra. La tensione di questi giorni è culminata in violente cariche a danno del presidio bloccato a via Toledo. Al momento si contano circa 10 feriti, di cui due colpiti al volto e alla testa”. Gli attivisti ritengono “inaccettabile che tale dispositivo di violenza venga messo in atto contro chi denuncia a gran voce la barbarie della guerra e la complicità della Nato e dei nostri governi con il genocidio perpetrato dallo Stato di Israele. Mentre a Gaza si muore, a Napoli si spaccano le teste di

coloro che osano disturbare gli alti ufficiali chiusi a festeggiare nei teatri”. Secondo la Questura di Napoli la manifestazione non era stata autorizzata, ma era stato concesso agli attivisti di attuare un

presidio in piazza Municipio. Da lì un gruppo si sarebbe poi staccato e avviato verso il Massimo partenopeo prima cercando di superare il cordone di polizia da piazzetta Matilde Serao e poi

da via Toledo dove poi ci sono stati i momenti di tensione con le forze dell’ordine.

