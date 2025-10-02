giovedì, 2 Ottobre , 25
Proteste e tensioni in Europa dopo stop di Israele a Flotilla

Ecco la mappa delle imbarcazioni bloccate

Milano, 2 ott. (askanews) – Israele in queste ore è al centro delle proteste in molti paesi europei dopo che le sue forze hanno intercettato circa 40 imbarcazioni che trasportavano aiuti e più di 400 attivisti stranieri, tra cui la svedese Greta Thunberg, diretti a Gaza.Nessuna delle navi della Global Sumud Flotilla “è riuscita nel suo tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva o di violare il legittimo blocco navale. Tutti i passeggeri sono sani e salvi. Stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, da dove saranno espulsi in Europa. Un’ultima nave di questa provocazione rimane a distanza. Se si avvicinasse, anche il suo tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva e violare il blocco navale verrebbe impedito”. Così su X il Ministero degli Esteri Israeliano.La Global Sumud Flotilla ha su ogni imbarcazione un dispositivo di localizzazione GPS che trasmette in tempo reale le coordinate delle navi e che dimostra che ormai le navi sono ferme. La mappa interattiva è accessibile tramite il sito ufficiale della coalizione, permettendo a chiunque di seguire il percorso delle imbarcazioni nel Mediterraneo orientale.

