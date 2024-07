proteste-in-kenya,-ruto-solleva-quasi-tutto-il-governo-dall’incarico

Dopo le manifestazioni per l’aumento delle tasse

Nairobi, 11 lug. (askanews) – Il presidente keniota William Ruto ha annunciato di aver sollevato dall’incarico il governo, in seguito a due settimana di proteste contro l’aumento delle tasse nel Paese. In una conferenza stampa alla State House, il palazzo presidenziale, Ruto ha detto di aver deciso di licenziare con effetto immediato tutti i membri del governo, tranne il ministro degli Affari Esteri e il vicepresidente.”Oggi, in linea con i poteri conferitimi,… ho deciso didestituire con effetto immediato tutti i segretari di gabinetto e il procuratore generale della Repubblica del Kenya, a eccezione del primo segretario di Gabinetto per gli Affari Esteri”, ha dichiarato Ruto in un discorso alla nazione.