proteste-israele,-organizzatori:-500mila-a-tel-aviv,-1-mln-nel-paese

“Riportate gli ostaggi a casa! Fermate la guerra!”

Tel Aviv, 18 ago. (askanews) – Almeno 500mila persone si sono riunite domenica a Tel Aviv per chiedere un accordo per la liberazione degli ostaggi ancora in mano ad Hamas, circa un milione complessivamente nel Paese in una dozzina di manifestazioni.Sono le cifre fornite in un comunicato dal ‘The Hostage Families Forum’, l’associazione che ha organizzato lo sciopero nazionale in Israele. Si tratta di una delle più grandi manifestazioni in Israele dall’inizio dei combattimenti nell’ottobre 2023. La manifestazione è stata il culmine di una giornata di proteste a livello nazionale e di uno sciopero generale per fare pressione sul governo affinché fermi la campagna militare.”Riportateli tutti a casa! Fermate la guerra!” ha gridato la folla radunata nella cosiddetta “Piazza degli ostaggi” nella piazza di Tel Aviv, un punto focale per i manifestanti durante tutta la guerra.Le proteste arrivano più di una settimana dopo che il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato i piani per la conquista di Gaza City, 22 mesi dopo l’inizio di una guerra che ha creato una grave crisi umanitaria nei territori palestinesi.In tutto il Paese, i dimostranti hanno bloccato le arterie stradali, incendiato pneumatici e si sono scontrati con la polizia. Più di 30 manifestanti sono stati arrestati, hanno riferito le forze dell’ordine.In molti luoghi, tuttavia, i giornalisti dell’AFP hanno visto le attività commerciali proseguire senza intoppi.