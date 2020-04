Protezione facciale: Apple spiega come realizzarne una

Apple ha recentemente condiviso un nuovo documento di supporto su come realizzare la propria protezione facciale.

Il documento di supporto menziona che la fabbricazione di protezioni per il viso dovrebbe essere effettuata solo da un esperto.

Nel documento di supporto, Apple specifica i materiali e i rispettivi valori di spessore necessari per la fabbricazione dello protezione, della fascia frontale e del cinturino. Inoltre, il documento evidenzia il taglio laser, il getto d’acqua e la fustellatura come potenziali metodi di fabbricazione che possono essere utilizzati per realizzare la protezione.

