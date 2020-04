La Rai – Radio Televisione Italiana Spa e l’Agenzia Nazionale per i Giovani hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del ruolo dei giovani nel nostro Paese, accompagnandone la crescita attraverso attività educative e formative atte a sviluppare l’empowerment generazionale. L’obiettivo dell’accordo e’ lo svolgimento di azioni comuni sui temi della cittadinanza europea, della partecipazione e dell’inclusione sociale, per proporre percorsi di emersione, acquisizione e valorizzazione delle competenze dei giovani, sia in ambito formale che non formale, con esperienze che forniscano loro occasioni di dialogo e confronto costruttivo. A firmare il protocollo sono stati l’Ad della Rai Fabrizio Salini e il direttore generale dell’Agenzia Domenico De Maio.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Protocollo fra la Rai e l’Agenzia Nazionale Giovani proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento