Prototipi iPhone 12 mostrati in un nuovo video | Rumor

L’iPhone 12 dovrebbe essere disponibile in tre diverse dimensioni: 5,4 pollici, 6,1 pollici e 6,7 pollici. In vista dell’annuncio atteso per questo autunno, il canale YouTube iupdate ha condiviso un video dettagliato con tutti e tre i fattori di forma di iPhone 12.

Il video illustra gran parte di ciò che i precedenti rapporti hanno indicato sull’allineamento di iPhone 12. Ad esempio, i rapporti avevano suggerito che il modello da 5,4 pollici avrà un’altezza che è “a metà strada tra l’iPhone SE originale e l’iPhone 8“,

