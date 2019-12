Protti: “Il Napoli deve ripartire con un nuovo ciclo vincente, ma pesa il grave errore dell’ammutinamento”

L’ex calciatore Igor Protti ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a TMW Radio.

Il caos in casa Napoli è cominciato dopo l’ammutinamento, che era conseguito a qualche risultato non all’altezza. Può capitare un momento no, ma quando c’è il rifiuto di andare ad un ritiro imposto dalla società credo sia una situazione grave, difficile da ricomporre. Adesso comincia un nuovo ciclo, ci vorrà del tempo per costruire un nuovo ciclo vincente. Insigne? Ha dimostrato quanto vale, adesso vive un periodo no come tutta la squadra. E’ stato un errore enorme non andare in ritiro, questa cosa se la porteranno a lungo dietro i calciatori. Vediamo se ci sarà il cambiamento che tutti si augurano.