Prova ad adescare 11enni sui social, arrestato pedofilo

Quando Instagram diventa territorio di caccia

Trent’anni, di Buccino, provincia di Salerno, le sue iniziali sono R. S. E’ in carcere con l’accusa di atti sessuali tentati con minorenni. L’arresto è stato convalidato. Secondo l’accusa, il trentenne ha provato ad adescare ragazzine sui social, Instagram soprattutto, chiedendo lo scambio di video autoprodotti a chiaro sfondo sessuale. Davanti al giudice per le indagini preliminari, R. S., davanti all’evidenza di chat in cui chiedeva a minorenni di scambiare clip erotiche, ha ammesso gli addebiti e ha chiesto di essere aiutato, perché “malato», ha detto al gip. La notizia della richiesta di aiuto da parte del 30enne,

