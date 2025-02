Prove di dialogo tra Meloni e Anm, la premier: “Sì al confronto sui temi della giustizia”

ROMA – A poche ore dall’elezione di Cesare Parodi come nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati, nel governo qualcosa si muove. Dopo aver inviato i suoi auguri al neo eletto e ai membri della Giunta , la premier Meloni si è detta “favorevole all’incontro col Governo che il Presidente Parodi ha già avanzato e auspico che, da subito, si possa riprendere un sano confronto sui principali temi che riguardano l’amministrazione della Giustizia nella nostra Nazione, nel rispetto dell’autonomia della politica e della magistratura”.

SCIOPERO DEI MAGISTRATI CONFERMATO

In attesa che venga tracciata la strada del dialogo, subito dopo l’elezione Parodi ha confermato lo sciopero già proclamato dalla magistratura per il prossimo 27 febbraio contro la riforma della giustizia voluta dal ministro Nordio, in cui è contenuta anche la separazione delle carriere: “Lo sciopero è stato deliberato, oggi non è stato revocato. Tutto ciò che accadrà nei prossimi giorni sarà condiviso con la Giunta, sicuramente non è stato revocato”, ha precisato.

CHI È CESARE PARODI

Procuratore aggiunto di Torino, 62 anni, Cesare Parodi indossa la toga nel 1990. E’ stato eletto nel corso del Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati. Esponente di Magistratura Indipendente, la corrente di destra, raccoglie il testimone di Giuseppe Santalucia.

