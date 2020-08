Prove d’intesa tra M5s e Pd. Ma Renzi attacca i dem

AGI – Tra annunci, speranze e critiche (anche all’interno della maggioranza), il via libera alle alleanze per le amministrative sancito ieri dalla piattaforma Rousseau tiene banco nelle discussioni fuori e dentro il Movimento 5 stelle.

Luigi Di Maio non si sottrae al confronto dopo una decisione che cancella uno dei capisaldi della dialettica pentastellata. Il ministro degli Esteri in una intervista alla Stampa cita Pietro Nenni. “Credo che l’immobilismo – spiega – giovi alla conservazione, che l’alimenti e se ne alimenti. L’attesa è corrosiva per una democrazia parlamentare, bisogna mostrarsi capaci di reagire”. Un concetto che per il ministro degli Esteri gli iscritti a Ruosseau hanno compreso e approvato.

