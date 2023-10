Province, Meloni a Upi: saranno protagoniste rinnovata centralità

“Sono cerniera fra Comuni e Regioni. Da territori Italia trae gran parte della sua forza”

Roma, 11 ott. (askanews) – “Le Province possono essere protagoniste di una rinnovata centralità, riscoprendo il loro ruolo naturale di cerniera tra Comuni e Regioni, e offrire un contributo importante alla sfida che ci vede tutti impegnati: costruire una Pubblica amministrazione più efficiente, più veloce e più vicina ai bisogni delle persone, delle famiglie e delle imprese”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio inviato alla 36* Assemblea annuale dell’Unione delle Province d’Italia a L’Aquila.

“Siamo – sottolinea – la nazione dei campanili, dei piccoli borghi, delle aree collinari e montane. Territori che conservano la nostra identità più autentica e che non devono essere lasciati indietro. Dalla ‘Provincia’, da quello che qualcuno definirebbe ‘l’Italia profonda’, la nostra nazione trae gran parte della sua forza produttiva, industriale e culturale. Le comunità e i territori di Provincia possono essere considerati la carta di identità dell’Italia e meritano rispetto e attenzione per il contributo sociale, economico e politico che offrono alla comunità nazionale”.

In questo contesto, “le Province sono un presidio di coesione territoriale tra le aree più urbanizzate e i territori periferici e le aree interne. Non si può prescindere dalle Province per disegnare strategie di sviluppo coerenti con le diverse vocazioni dei territori, secondo i principi di autonomia e sussidiarietà riconosciuti dalla Costituzione”. Dunque “è nostro compito lavorare insieme per superare le tante criticità ereditate dal passato e individuare le soluzioni e gli strumenti più idonei per migliorare l’efficacia dell’azione politica e della capacità amministrativa delle Province. Anche per questo il Governo ha assicurato, con il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, nuove assunzioni a tempo indeterminato riservate anche alle Province all’interno di un finanziamento europeo destinato alle politiche di coesione. Un intervento necessario per rafforzare la loro capacità di rispondere anche agli importanti impegni in ambito PNRR, a partire dalla missione che riguarda la riqualificazione degli istituti tecnici provinciali”.