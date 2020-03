PS Now, Google Stadia ed altri servizi di giochi non arriveranno mai in App Store

Come evidenziato in un nuovo rapporto di Bloomberg, le attuali regole di Apple impediscono ai produttori di servizi di streaming di giochi di ottenere un’app sull’App Store. Le regole non consentono a un’app di fungere da repository di giochi che può contenere contenuti di altri editori.

Ciò significa che servizi in crescita come GeForce Now, xCloud, PS Now e Google Stadia non possono raggiungere ai clienti iPhone e iPad.

I servizi di streaming di giochi online funzionano ospitando il gioco su server nel cloud,

