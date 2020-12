PS5 Supercup – KKN rivela: “Juve-Napoli si gioca alle 20.45 ed in chiaro”

Come annunciato nelle scorse ore, la Supercoppa italiana cambia nome e diventa PS5 Supercup. La decisione è arrivata tramite un comunicato ufficiale. Di seguito uno stralcio:

“Lega Serie A e Sony Interactive Entertainment Italia annunciano di aver raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Supercoppa italiana 2020. La competizione in cui si sfideranno mercoledì 20 gennaio 2021 al “Mapei Stadium” la Juventus, prima nella scorsa stagione in Serie A TIM, e il Napoli, vincitore dell’ultima edizione della Coppa Italia Coca-Cola. PlayStation®5 sarà Title Sponsor della competizione, che assume quindi la denominazione di PS5 Supercup. Grazie a questa partnership prosegue il percorso di sviluppo internazionale intrapreso da Lega Serie A”.

PS5 Supercup, le anticipazioni di KKN

In campo, quindi, scenderanno Juventus e Napoli mercoledì 2021, presso il Mapei Stadium, per conquistare il primo trofeo di questa nuova stagione calcistica. Le due squadre si sono sfidate già in finale di Coppa Italia con i partenopei che hanno superato la compagine bianconera. Per quanto riguarda il campionato e la sfida mancata, prima di Natale dovrebbe arrivare la decisione del CONI in merito al ricorso presentato dal Napoli. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, intanto, ha rivelato alcune anticipazioni in merito alla prossima sfida di Supercoppa:

“La gara si giocherà alle ore 20.45 e sarà trasmessa su RAI 1”.

