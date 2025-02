Psa, Filippini: a brevissimo la nomina di 3 subcommissari

Uno coordinerà le attivitù nella zona di espansione virale

Roma, 4 feb. (askanews) – “Abbiamo cercato di armonizzare tutte le attività di sorveglianza sul territorio e verranno a brevissimo nominati 3 subcommissari, uno dei quali si dovrà occupare del coordinamento delle attività nella zona di espansione virale tra tutte le regioni interessate”. Lo ha detto il direttore generale della salute animale del ministero della Salute e commissario straordinario per il contrasto alla Ps, Giovanni Filippini, in audizione davanti alla IX (Industria e agricoltura) e X (Sanità e lavoro) comissioni del Senato in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia.

Filippini ha ricordato che per le recinzioni sono stati stanziati 10 milioni di euro “che ci permetteranno di chiudere le barriere autostradali, mentre la manutenzione delle recinzioni sarà gestita dalle Concessionarie”.

Per quanto riguarda il vaccino contro la Psa, ha detto ancora, “l’Italia è presente con una cordata Ue sul tema e il ministero della Salute sta finanziando un progetto per portare avanti un vaccino con tecnologia Covid per spostare la sperimentazione dalla immunità anti corpale a quella cellulo mediata che sia protettiva, ma al momento purtroppo non abbiamo notizie positive. Nessuna iniziativa di ricerca viene tralasciata”, ha garantito Filippini.