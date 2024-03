pse,-schlein:-“non-siamo-soli-nella-lotta-contro-l’estrema-destra”

Cambiamento è possibile, lo dimostreremo in Europa il 9 giugno

Roma, 2 mar. (askanews) – “Quando abbiamo iniziato a lavorare per questo vi chiamavamo qui per portarci speranza. È fondamentale per la nostra comunità sapere che non siamo soli nella lotta contro l’estrema destra. Viviamo in 27 paesi, parliamo forse 27 lingue, ma combattiamo la stessa battaglia, condividiamo la stessa visione. Siamo una vera famiglia, restiamo uniti ogni giorno per scelta. Chi siamo?”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando al congresso del Pse a Roma.”Siamo quelli che si battono per la giustizia sociale, contro le disuguaglianze, per salari equi e migliori condizioni abitative per tutti, per l’ugualianza di genere e i diritti umani”, ha aggiunto.”Il cambiamento è possibile, lo abbiamo già dimostrato e insieme lo dimostreremo in tutta Europa il 9 giugno insieme a Nicolas Schmit, Nicolas grazie per esser il nostro candidato, ci rendi orgogliosi”, ha sottolineato.