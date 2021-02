Psg e Liverpool ipotecano il passaggio nei quarti di Champions

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint Germain annichilisce il Barcellona, vincendo 4-1 il match di andata degli ottavi di Champions League al Camp Nou. Decidono una tripletta dell’imprendibile Kylian Mbappè e un gol di Moise Kean dopo il vantaggio iniziale su rigore di Leo Messi. Il Psg degli italiani Florenzi, Verratti e Kean (in campo dall’inizio e tra i migliori in campo), comanda il gioco e costruisce palle gol a raffica nonostante le assenze pesanti di Neymar e Di Maria. Eppure è il Barça a partire meglio. Al 26′ Leo Messi entra in partita e sono dolori per gli ospiti: lancio di 40 metri dell’argentino a cercare De Jong,

