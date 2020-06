PSG forte su Bennacer e non solo: Allan dimenticato? Le ultime

Il Napoli si prepara per il calciomercato che verrà. Allan probabilmente sarà uno degli azzurri che lascerà, ma per andare dove? Estimatori ce ne sono sempre meno e col Covid-19 ancora in corso il mercato potrebbe essere molto sottotono.

Allan in partenza: PSG ancora sulle sue tracce?

Certamente in passato i francesi erano molto interessati al brasiliano. Proprio un anno e mezzo fa il calciatore stava per assaporare l’aria parigina, se non per l’imposizione di Carlo Ancelotti nel non volerlo cedere. Da quell’offerta clamorosa il nulla assoluto: il calciatore prima ha passato un momento no, poi pian piano si è ripreso. Ora la sua valutazione si è stanziata tra i 30 e 40 milioni di euro: resta da capire quanto la crisi da Covid-19 possa influenzare la sua valutazione.

Il PSG certamente non è intenzionato a sborsare molto. Non solo, Al-Thani sembra anche interessato a un altro calciatore: si tratta di Bennacer. Il giocatore rossonero piace non poco allo sceicco e Leonardo sta premendo molto il Milan per accaparrarselo. Resta da capire quanto i rossoneri siano disposti ad aspettare: Leonardo sta già facendo la corte a Milinkovic-Savic.

