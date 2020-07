PSG, Mbappè rischia un lungo stop? Atalanta a rischio. Il video

Un problema per Mbappè, il PSG è in apprensione per l’attaccante francese. Il giovane parigini infatti è rimasto a terra dopo un duro scontro con Perrin infatti lo ha condannato a rimanere per terra: ora i tifosi sperano che non sia nulla di grave, soprattutto in vista della gara contro l’Atalanta.

PSG, Mbappè rischia un lungo stop?

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Amer08669939/status/1286748910019588096″]

Mbappe è stato costretto ad uscire dal campo, in lacrime e zoppicante: dal video dell’intervento si vede come la caviglia del francese si pieghi letteralmente. Da valutare, quindi, le sue condizioni in vista del quarto di finale di Champions League contro l’Atalanta.

