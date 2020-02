PSG, Tuchel lancia l’allarme Icardi: il riscatto dall’Inter ora è in dubbio, il punto

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! “​Sì, sono un po’ preoccupato quando gli attaccanti non segnano, quando c’è la possibilità di farlo”. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno in Ligue1 contro il Lione, Thomas Tuchel fa suonare un campanello d’allarme sul momento di ​Mauro Icardi: “Le difficoltà arrivano. Ora sta pensando troppo e i portieri respingono le sue conclusioni. Prima non… continua a leggere sul sito di riferimento