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Psicodramma Bodo, rimonta Sporting in Champions: 5-0 e norvegesi eliminati
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Psicodramma Bodo, rimonta Sporting in Champions: 5-0 e norvegesi eliminati

Redazione-web
By Redazione-web

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(Adnkronos) –
Psicodramma Bodo/Glimt in Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, i norvegesi, mattatori dell’Inter nei playoff della massima competizione europea, hanno subito la clamorosa rimonta dello Sporting Lisbona, capace di imporsi per 4-0 nel ritorno degli ottavi di finale dopo aver perso 3-0 in Norvegia all’andata, eliminando così la squadra di Knutsen. 

Il Bodo non è riuscito a ripetere la ‘solita’ grande partita dell’andata, subendo subito l’ambiente caldissimo dello stadio Alvalade così come la pressione degli avversari, capaci di sbloccare il match al 34′ con Inacio. Nella ripresa arrivano anche le reti di Goncalves al 61′ e di Suarez su calcio di rigore al 78′.  

La rimonta, e il dramma sportivo del Bodo, si compie definitivamente nei tempi supplementari, con i gol di Araujo al 92′ e di Nel al 121′ per il definitivo 5-0 . Al prossimo turno lo Sporting sfiderà la vincente di Arsenal-Bayer Leverkusen. 

 

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