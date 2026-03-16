pubblica-amministrazione,-il-piemonte-accelera-la-semplificazione

Zangrillo: Regione capace di mettere insieme tutti gli attori

Torino, 16 mar. (askanews) – Dopo quasi due anni e mezzo di lavoro in Piemonte entra nel vivo il processo di semplificazione avviato dalla Regione che mette in atto una serie di tagli procedurali e normativi con l’obiettivo di abbattere la burocrazia e rendere più facile ed efficiente per cittadini, enti locali e imprese, il funzionamento della pubblica amministrazione. Cuore del proccesso è il disegno di legge “Semplifica Piemonte”, approvato dalla Giunta e presentato durante un evento al Grattacielo Piemonte dal presidente della Regione Cirio e dai ministri Casellati e Zangrillo.”Il disegno di legge – ha detto Gian Luca Vignale, assessore a delegificazione e semplificazione Regione Piemonte – ha alcuni aspetti attuativi immediati e ne ha altri di medio periodo. Quelli immediati sono l’istituzione del tavolo della semplificazione, un luogo in cui si trovano tutti i soggetti interessati da politiche di semplificazione. Ne ha altri di medio periodo, come quello di investire sui sistemi digitali, così come sull’intelligenza artificiale, che sono ovviamente oggi sistemi che garantiscono la riduzione dei tempi”.Il tutto ispirato da tre principi cardine: lo stop alla duplicazione di documenti dei quali la pubblica amministrazione è già in possesso, il non aggravamento amministrativo da parte degli atti regionali rispetto alle leggi dello Stato, e infine l’aiuto a sanare irregolarità formali.”La semplificazione – ha osservato Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione – è un tema molto complicato e richiede non soltanto competenza tecnica, ma anche la capacità di fare rete e quindi l’incontro di oggi fa emergere questa predisposizione della Regione ad avere la capacità di mettere insieme tutti gli attori che possono aiutarci a rendere questo processo di semplificazione il più efficace possibile”.Il provvedimento cancellerà 42 leggi superate o inattuali e nel frattempo verrà firmato il protocollo d’intesa che coinvolge anche le università del territorio, Formez, Unioncamere e le principali rappresentanze degli enti locali con l’obiettivo di costruire un vero e proprio ecosistema regionale della semplificazione.”Mettere in pratica questo accordo – ha concluso Giovanni Anastasi, presidente Formez – significa di fatto avviare un processo di semplificazione strutturato che non deve essere solo la correzione di errori fatti in passato, risolvere stratificazioni che si sono accumulate nel tempo, ma è un processo che deve essere stabile sin dall’inizio di qualsiasi attività che porti a regolamenti, attività progettuali e qualsiasi altra iniziativa e noi, in virtù della nostra propensione all’innovazione e alla nostra capacità amministrativa, diremo la nostra in modo importante”.E’ prevista infine la realizzazione di un portale regionale unico che sarà la porta d’accesso semplificata alle procedure regionali, in grado di rendere più chiare le informazioni e più accessibili i servizi per cittadini e imprese.