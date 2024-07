pubblicità,-marco-travaglia-eletto-all’unanimità-presidente-di-upa

Dopo 17 anni di presidenza di Sassoli de Bianchi

Milano, 10 lug. (askanews) – Il consiglio direttivo dell’associazione degli investitori pubblicitari, Upa, rinnovato nell’assemblea del 3 luglio scorso, ha eletto questa mattina all’unanimità Marco Travaglia presidente dell’associazione per il prossimo triennio 2024-2026.

Marco Travaglia, da oltre 10 anni nel direttivo di Upa, dal 2019 è presidente e amministratore delegato del gruppo Nestlé in Italia e Malta, dopo una carriera internazionale che lo ha portato, negli anni, in Svizzera, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Croazia. E’ anche presidente di Audicom e vicepresidente di Centromarca e Ibc. Siede nel consiglio direttivo di GS1 Italy, nel consiglio generale di Unionfood ed è membro dell’advisory board Investitori Esteri (Confindustria), dove coordina le attività dell’Osservatorio imprese estere.

Lorenzo Sassoli de Bianchi, nominato dall’assemblea presidente onorario, si è detto “convinto di lasciare Upa in ottime mani”. “Dare un seguito ai 17 anni di illuminata presidenza di Lorenzo Sassoli de Bianchi – ha dichiarato Marco Travaglia – è sicuramente un compito molto arduo, ma so di poter contare sul suo supporto, sulla forza di una squadra di ottimi professionisti in Upa e sull’energia e la voglia di fare del nuovo consiglio direttivo”.