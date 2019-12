Andrea Pucci, attore e comico di fede interista, è intervenuto questa sera ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“L’Inter di Conte è una squadra tosta e credo che reggerà perché l’allenatore ha creato un gruppo meraviglioso e sembra che nello spogliatoio si vogliano tutti bene. Non ci sono leader nell’Inter, l’uno vero ammiraglio è Antonio Conte.

Llorente-Politano? Non farei lo scambio perché non credo che l’Inter abbia bisogno di attaccanti, ma di centrocampisti e poi Politano mi piace, ha energia. Non sono così contento di Lukaku perché quando c’è da tirare fuori le pa**e, sbaglia. Lo ha fatto con la Roma e anche contro il Barcellona: ha sbagliato 3 gol. Gattuso mi piace tantissimo, con lui non si scherza. Il bel Napoli mi diverte e spero che torni quella squadra con la voglia di spaccare il mondo”.

The post Pucci: “Non si scherza con Gattuso, l’Inter non ha bisogno di Llorente” appeared first on Calcio Napoli 1926.

