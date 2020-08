Puglia, dalla Regione 39 mln per contrastare il disagio abitativo

BARI (ITALPRESS) – Ammontano complessivamente ad oltre 39 milioni di euro le risorse che, con tre distinte delibere approvate nei giorni scorsi, la Giunta regionale ha stanziato per potenziare la disponibilità di alloggi sociali in tutta la Puglia e per migliorare le urbanizzazioni negli insediamenti di Edilizia Residenziale Pubblica, con una particolare attenzione – della quale vado molto orgoglioso – per il territorio della provincia di Taranto. Lo rende noto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Mino Borraccino.

Nel dettaglio, si legge in una nota, con un primo provvedimento sono stati destinati 15 milioni di euro per la realizzazione di nuove costruzioni di alloggi sociali a cura di Arca (Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare,

