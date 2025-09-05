Puglia, Decaro è il candidato del centrosinistra: “Da oggi guido un nuovo progetto politico”

ROMA – “Io da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione. E da oggi parlerò solo di questo progetto politico. Parlerò della Puglia e dei pugliesi e delle loro aspirazioni e dei sogni di questo popolo. E lo farò senza arretrare e senza arrendermi mai”. Lo dice Antonio Decaro, europarlamentare Pd e candidato del centrosinistra a presidente della regione Puglia, nel corso della Festa dell’Unità a Bisceglie che sottolinea “Non potevo girare le spalle alla mia terra e al mio popolo”.

“Scusate perchè non ve lo meritate non vi meritate… i pettegolezzi, i tira e molla e i retroscena di queste settimane- aggiunge Decaro- Di questo vi chiedo scusa e credo che sia giusto così”.

SCHLEIN A MELONI: COALIZIONE UNITA IN TUTTE LE REGIONI E VI BATTERÀ

o voglio dire anche a Giorgia Meloni “cominciate ad abituarvi: c’è una coalizione progressista che si candida” unita “in tutte le regioni e vi batterà. Andiamo a vincere anche per la Puglia e per Antonio Decaro presidente”. Lo dice Elly Schlein, segretaria Pd, nel corso della Festa dell’Unità a Bisceglie e aggiunge: “Voglio ringraziare ancora una volta Michele Emiliano. Per lo spirito di squadra e la generosità quando due giorni fa mi ha detto che avrebbe fatto un passo di lato per permettere una classe dirigente nuova che continuerà a fare affidamento sulla sua competenza”.

BONELLI-FRATOIANNI (AVS): ORA TUTTI INSIEME PER VINCERE E BATTERE DESTRA

Ringraziamo Antonio Decaro che con la sua scelta consente a tutta la coalizione di concentrarsi sui bisogni della Puglia e dei pugliesi. Ora, tutti insieme al lavoro per vincere le elezioni e battere la destra”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

VENDOLA: COLLABORERÒ LEALMENTE E CON PASSIONE CON DECARO

“Ringrazio Antonio Decaro per aver scelto di mettersi al servizio della nostra regione. Credo sia la personalità più forte e autorevole per rispondere al bisogno di futuro di questa terra e costruire, anche e soprattutto da qui, quella alternativa che serve per chiudere il prima possibile la pessima stagione in cui questa destra ha trascinato l’Italia. La Puglia ha dinanzi a sè sfide cruciali e difficile: come arginare la povertà crescente, come invertire il trend della crisi demografica, come contrastare gli effetti del cambio climatico, come difendere i diritti collettivi e le libertà individuali avendo come orizzonte politici e culturale la pace e la convivenza. Il Sud, che vede sciaguratamente dimezzati i fondi europei per la coesione, paga più di tutti il prezzo delle diseguaglianze, della privatizzazione del Welfare, delle politiche di riarmo. Sono tempi difficili in cui occorre che ciascuno faccia la propria parte: e insieme urge la rigenerazione di una politica lungimirante e operosa. Io mi sento totalmente impegnato per questo e la mia disponibilità a candidarmi nella lista di Avs con spirito di servizio non ha altro obiettivo che questo: sostenere l’alleanza progressista, sostenere Decaro, spingere per il cambiamento che serve alla Puglia e all’Italia e, con la squadra di AVS, lavorare per l’ingresso in consiglio regionale di una nuova generazione di donne e di uomini che rappresentino le migliori risorse della nostra terra. Per questo obiettivo collaborerò lealmente e con passione con Antonio Decaro”. Lo dice Nichi vendola (Avs).

PAITA: ITALIA VIVA E I RIFORMISTI TUTTI CON DECARO

“L’annuncio di Antonio Decaro sulla propria candidatura alla presidenza della Regione è un fatto fondamentale sia per la Puglia che per il centrosinistra”. Lo ha detto Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva al Senato, nel corso dell’incontro in corso alla Festa dell’Unità di Bari.”Italia Viva e tutta la casa dei riformisti sono con lui e lo sosterranno con grande convinzione”, ha concluso.

