Puglia, Decaro: farò il presidente a modo mio, non salgo su un ring

Puglia, Decaro: farò il presidente a modo mio, non salgo su un ring

‘Non voglio essere un duro: mi dovrò occupare di fragilità’

Bari, 24 nov. (askanews) – “Il presidente lo farò a modo mio, come ho sempre fatto, lo farò senza salire su ring, come fa qualcuno che pensa che la politica sia un ring di pugilato dove vince che ti dà un pugno più forte”. Lo ha detto il vincitore delle elezioni per la presidenza della Regione Puglia, il candidato del centrosinistra Antonio Decaro.”Quel tipo di politica – ha osservato l’eurodeputato del Pd – serve solo ai fan, ai voti, il pubblico però poi va via come abbiamo visto anche in queste elezioni regionali. Io non so fare la politica tirando i pugni. Faccio la politica cercando di conoscere i problemi dei concittadini, provando a dare delle risposte concrete, non sono un superuomo, non voglio essere un duro, non voglio essere un lottatore di sumo. Ho le mie fragilità, non me ne vergogno, rivendico le mie fragilità, anche perché è di fragilità che mi devo occupare da presidente della Regione: fragilità economiche, soprattutto di fragilità dal punto di vista sociale e dal punto di vista umano”.”Il presidente lo farò a modo mio – ha ribadito Decaro – nemici non ne avrò, soltanto avversari, sono abituato al ruolo istituzionale”.

