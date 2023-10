Puglia, Emiliano all’European Week of Regions and Cities

In programma a Bruxelles da oggi sino al 12 ottobre

Roma, 9 ott. (askanews) – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, guida la delegazione della Regione Puglia all’European Week of Regions and Cities in programma a Bruxelles da oggi sino al 12 ottobre. Si tratta dell’evento annuale dell’Unione Europea, che si svolge nella sede del Comitato europeo delle regioni, dedicato alle politiche di coesione. Domani martedì 10 ottobre, alle 16,30, nell’Edificio Jacques Delors, si terrà la conferenza dal titolo “Supreme: cinque regioni del Sud Italia che promuovono strategie di integrazione e diritti dei lavoratori migranti”.

La conferenza rappresenterà l’occasione per illustrare i risultati conseguiti con il Progetto Su.pr.me (Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate), finanziato dai fondi AMIF – Emergency Funds (AP2019) della Commissione Europea – DG Migration and Home Affairs.

Un progetto che ha visto come capofila il Ministero del Lavoro e coordinatrice la stessa Regione Puglia e il cui principale obiettivo è consistito nella realizzazione di un Piano Straordinario Integrato di interventi a contrasto e superamento di tutte le forme di grave sfruttamento lavorativo e di grave marginalità/vulnerabilità insistenti nei territori delle 5 Regioni del Sud (Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania). Un’azione progettuale di sistema interregionale che ha integrato e rafforzato le iniziative già esistenti in materia di prevenzione, emersione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del lavoro irregolare, raggiungendo con le sue attività circa 13mila beneficiari provenienti da oltre 20 Paesi extra Ue.

“Un importante riconoscimento da parte della Commissione Europea che dedichiamo a tutti quei braccianti agricoli migranti che hanno creduto in un percorso di riscatto e di rinascita per il pieno riconoscimento della loro dignità di esseri umani”, ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.