Puglia, Emiliano strizza l’occhio a Salvini e il Pd sbotta: “Valutare passo indietro dalla giunta”

ROMA – “Il Pd deve far pesare il suo sostegno alla giunta Emiliano o valutare passi indietro. Un presidente di centro sinistra in sintonia con Salvini e l’estrema destra ha seri problemi di collocazione”. Così il senatore dem Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche Ue, in un’intervista ad Affari Italiani.

“Essere consapevoli dei propri limiti, come fa e deve fare il centro-sinistra- prosegue il parlamentare- non significa strizzare l’occhio ai sindaci di Casa Pound né fare accordi mascherati con la Lega. E due indizi fanno spesso una prova se è vero che già durante la campagna elettorale per le Regionali, qualcuno parlò di favori reciproci tra l’allora candidato presidente ed il partito di Salvini. Le ultime dichiarazioni sembrano un ulteriore passo in avanti. Credo che il Pd debba fermare questa deriva”, conclude.

