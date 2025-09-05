puglia,-intesa-nel-campo-largo.-decaro-in-pista:-scusate-i-pettegolezzi…

Roma, 5 set. (askanews) – “Scusate per i pettegolezzi, per i retroscena…”. Antonio Decaro sale sul palco della festa dell’Unità di Bisceglie insieme alla segretaria Pd Elly Schlein ed esordisce così parlando alla platea. Le polemiche delle ultime settimane hanno segnato i militanti, l’incertezza sulla sua candidatura stava creando tensioni nel Pd e nel ‘campo largo’, ma già la scelta di salire sul palco insieme alla leader democratica fa capire a tutti che ormai la decisione è presa: “Io da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione. Da oggi parlerò solo di questo progetto politico. Della Puglia, dei pugliesi…”.

Nemmeno un accenno a Nichi Vendola, che Decaro non vorrebbe candidato al consiglio regionale, come non ha voluto Michele Emiliano. Avs non ha sentito ragioni, Nichi è in pista. Tanto che subito dopo le parole di Decaro arriva alle agenzie la sua dichiarazione: “Ringrazio Antonio Decaro per aver scelto di mettersi al servizio della nostra regione”. Ma – appunto – nessun passo indietro: “La mia disponibilità a candidarmi nella lista di Avs con spirito di servizio non ha altro obiettivo che questo: sostenere l’alleanza progressista, sostenere Decaro”.

La Schlein prende la parola subito dopo l’ex sindaco di Bari: “Grazie Antonio. Grazie di esserti ancora una volta messo a disposizione della nostra gente, della nostra coalizione progressista, unita e compatta, che deve battere le destre”. La leader Pd assicura: “Sarà una sfida appassionante al tuo fianco, con la coalizione progressista. Uniti e compatti noi vinceremo”.

Quindi, aggiunge: “Voglio anche ringraziare chi ha messo le condizioni per poter arrivare qui: Michele Emiliano. Voglio ringraziarlo per il lavoro svolto in questi anni e per la disponibilità a fare un passo di lato”. Un omaggio dovuto, anche se le voci delle ultime ore non sono del tutto rassicuranti: secondo un parlamentare Pd il presidente uscente non avrebbe preso bene di essere, alla fine, l’unico ‘ex presidente’ escluso dalla corsa elettorale e non sarebbe da escludere un suo ripensamento. Emiliano potrebbe scegliere di correre con una lista civica a lui collegata, riaprendo una discussione che la Schlein sperava di avere chiuso.

Si vedrà nei prossimi giorni, il candidato presidente intanto incassa anche il sostegno di Giuseppe Conte: “Le parole di Decaro sono una buona notizia. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, i leader di Avs, invitano tutti ad andare oltre: “Ringraziamo Antonio Decaro che con la sua scelta consente a tutta la coalizione di concentrarsi sui bisogni della Puglia e dei pugliesi. Ora, tutti insieme al lavoro per vincere le elezioni e battere la destra”.