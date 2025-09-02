martedì, 2 Settembre , 25

Puglia, Schlein: Emiliano ha scelto non candidarsi, lo ringrazio

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 2 set. (askanews) – “Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi alle prossime regionali”. Lo afferma la segretaria Pd Elly Schlein in una nota. Il presidente uscente della Puglia, aggiunge, “continuerà a dare un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione, essendo stato protagonista in questi dieci anni da presidente di una fase di straordinario sviluppo e innovazione in Puglia”.

Tutto il Partito democratico gli è riconoscente per il grande servizio svolto per la comunità e siamo certi che la sua competenza continuerà a essere una risorsa importante per noi, ben oltre i confini della Regione che ha guidato in questi anni”.

Emiliano, inoltre, “ci aiuterà anche a scrivere una pagina nuova nel futuro della Puglia accanto alla coalizione progressista che stiamo costruendo e alla candidatura più competitiva che possiamo mettere a disposizione: quella di Antonio Decaro, che ha già dimostrato a Bari le sue grandi doti amministrative”.

